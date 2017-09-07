175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина

7 сентября 2017, четверг. 10:05 Другие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил олимпийскому чемпиону по дзюдо, четырёхкратному чемпиону мира Ясухиро Ямасите организовать показательный поединок по дзюдо с участием президента России Владимира Путина.

«Уважаемые дамы и господа, как вы все знаете, у президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо, и на самом деле я хочу сказать, что президент Монголии Баттулга тоже имеет чёрный пояс.

Господин Ямасита, у меня есть к вам предложение, которое я не могу не сделать. А что если вам пригласить по линии Японской федерации дзюдо обладателей чёрных поясов, о которых мы сейчас сказали, двух президентов, в Японию? И тогда вы могли бы провести показательные поединки с президентами. Как вы думаете? Это было бы интересно, не правда ли? У меня нет чёрного пояса, и мне не хочется получать травму. Так что, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки", — цитирует Абэ «РИА Новости».

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Путин
Новости. Другие
7 сентября 2017, четверг
10:37 Глава ФТАР: какие ещё могут быть требования к нам? Перестаньте поднимать много?
10:05 Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина
09:51 Петров: официальной информации от IWF об отстранении сборной РФ мы не получали
09:48 Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018
09:38 Стали известны победители первенства России по парусному спорту
09:38 Бадретдинов: МФК «Спартак» — это новый вызов для меня
00:52 Подчуфарова рассказала о создании команды по лыжным марафонам
6 сентября 2017, среда
23:17 Источник: сборная России будет отстранена от участия в ЧМ по тяжёлой атлетике
22:40 Денифль: я выиграл этап «Вуэльты», это лучший день в карьере
22:27 Евлоев и Аллахьяров — призёры юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
22:17 «Чеховские медведи» сыграли вничью со «СКИФОМ» на старте мужского ЧР по гандболу
20:31 Крамник победил в первой партии 1/32 финала КМ, Карякин и Дубов сыграли вничью
20:01 В детском центре «Смена» проходит церемония открытия «Президентских состязаний»
19:46 Сёстры Аверины — лучшие спортсменки недели по версии слушателей «Спорт FM»
19:37 Фрум: не могу записать 17-й этап «Вуэльты» себе в актив, но чувствую себя хорошо
19:21 Закарин остался четвёртым в общем зачёте «Вуэльты» после 17-го этапа
19:05 Видеотрансляция матча чемпионата России по гандболу СКИФ — «Чеховские медведи»
18:07 Смолин: действия МПК — это беспрецедентное нарушение прав человека
18:04 Депутат Госдумы Крупенников: решение МПК — плевок в адрес России
17:47 ПКР: решение МПК — важный шаг на пути полномасштабного восстановления ПКР
17:23 Крэйвен: ПКР может выполнить пять из семи оставшихся критериев в ближайшее время
17:02 Лебедев: выступление паралимпийцев под нейтральным флагом – это унижение России
16:54 Аникина: со сменой руководства МПК у нас есть надежды на другое решение по ПКР
16:45 Терюшков: здравый смысл в очередной раз проиграл международным интригам
16:38 МПК: российской стороне нужно либо признать выводы Макларена, либо опровергнуть
16:34 Великая: надеюсь, решение МПК не скажется на нашей олимпийской сборной
16:08 Колобков — о решении МПК: мы были готовы к такому сценарию
16:01 Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ в Греции
15:47 Паралимпийская сборная России отстранена от соревнований и не едет в Пхенчхан
15:38 ФГСР рассматривает вариант получения американских виз через Литву и Азербайджан
15:01 Колобков: призовые для российских чемпионов ОИ останутся прежними — 4 млн рублей
14:44 Призёр ЧМ гимнастка Сосницкая может сменить спортивное гражданство на грузинское
14:19 Шигапов: информация о натурализации тяжелоатлетов неверна. Мы меняем гражданство
13:35 Байдарочник Николаев победил на дистанции 10 000 м на ЧР в Москве
13:29 В Мюнхене открыт памятник погибшим при теракте на ОИ-72 израильским спортсменам
13:12 Щенников: не верю, что в ВФЛА не знали о допинг-нарушениях в центре Чёгина
12:40 Нойнер: не думаю, что Дальмайер обязательно завершит карьеру после ОИ-2018
12:19 Нузман подозревается в даче взятки за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ
11:12 Швейцарцы победили в эстафете на чемпионате мира по маунтинбайку
10:59 Хайбулаев: чтобы конкурировать с азиатами, нам нужна база на Дальнем Востоке
10:24 Призёр ОИ борец Коблова из-за травмы пропустит не менее года
09:52 Титов: Винер-Усманова заслуживает иметь свою мировую академию гимнастики
09:42 Колобков: на ближайшие годы Дальний Восток становится центром спорта
09:27 Евфимьевский лидирует на первенстве РФ в классе «Лазер-стандарт»
00:33 Кузютина: побеждая или проигрывая, всегда работаю над своими ошибками
Все новости RSS
Партнерский контент