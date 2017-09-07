Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил олимпийскому чемпиону по дзюдо, четырёхкратному чемпиону мира Ясухиро Ямасите организовать показательный поединок по дзюдо с участием президента России Владимира Путина.

«Уважаемые дамы и господа, как вы все знаете, у президента Путина есть чёрный пояс по дзюдо, и на самом деле я хочу сказать, что президент Монголии Баттулга тоже имеет чёрный пояс.

Господин Ямасита, у меня есть к вам предложение, которое я не могу не сделать. А что если вам пригласить по линии Японской федерации дзюдо обладателей чёрных поясов, о которых мы сейчас сказали, двух президентов, в Японию? И тогда вы могли бы провести показательные поединки с президентами. Как вы думаете? Это было бы интересно, не правда ли? У меня нет чёрного пояса, и мне не хочется получать травму. Так что, пожалуй, посмотрю тихонько со стороны на эти замечательные поединки", — цитирует Абэ «РИА Новости».