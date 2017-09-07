Стульнев: ожидания от Олимпиады максимальные, что уж тут скрывать

Российский бобслеист Алексей Стульнев рассказал о подготовке к сезону и о настрое на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Во время подготовки летом мы делали упор на старт и скорость. Сейчас продолжаем, ещё не готовы на 100%. В Сочи работаем на разгонной эстакаде, много времени уделяем стартовому разгону и технической стороне вопроса — нам надо подтянуть старт. На сборе будут контрольные тренировки, хотелось бы улучшить прежние результаты. Потом пройдёт тестирование в Парамонове, там тоже проверим себя. Хотя результаты уже чувствуются: всё, что проделали летом, тяжёлые объёмные работы, сейчас даёт свои плоды.

Думаю, что предолимпийский сезон пройдёт не по стандартной схеме, будут особенности и увеличатся нагрузки. В четвёрке мы конкурируем с соперниками на старте, а в двойке прилично проигрываем. Думаю, если мы всё сейчас подтянем, то у нас будут неплохие шансы в двойке, как и в четвёрке. Мне оба вида нравятся, интересно посмотреть, добавили ли мы в двойках в разгоне. Потому что у нас старт там не очень быстрый, а мы держимся в десятке. И если мы добавим, то результаты возрастут.

Хочется подойти к Олимпиаде в максимальной готовности и выложиться на все сто. Ожидания, конечно, по максимуму, что уж тут скрывать. На какое место делаю ставку, пока не буду загадывать. Естественно, как любой спортсмен, хочется достичь высшего уровня. Трасса в Корее мне понравилась, она довольно интересная, есть сложные участки и связки виражей", — цитирует Стульнева «РИА Новости».