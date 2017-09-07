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Мутко: решение МПК — шаг вперёд в процессе восстановления членства ПКР

7 сентября 2017, четверг. 11:42 Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета России продлить отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Надо отметить положительное, на мой взгляд, решение, что спортсменам большинства видов спорта разрешено выступать в соревнованиях и заниматься получением лицензий. Но пока под нейтральным флагом. Как это сделали наши легкоатлеты. Но они же координируют свою позицию. Поэтому это нормально. Я думаю, что ребятам надо выступать, надо бороться за лицензии.

А дальше, после того как будет анонсировано решение по UKAD, решение по РУСАДА, я думаю, что в ноябре уже может состояться решение по восстановлению членства ПКР. И чтобы мы к этому времени были готовы, чтобы у нас были лицензии.

Если говорить о решении МПК, я считаю, что это шаг вперёд, потому что исполком Международного паралимпийского комитета отметил большую работу нашего Паралимпийского комитета по восстановлению членства. Практически все критерии, которые были установлены, выполнены. Остаются те критерии, которые не зависят от ПКР, – это полное восстановление РУСАДА, это позиция России по выводам доклада Ричарда Макларена.

Позиция России направлена – кому-то она может нравиться, кому-то не нравиться, но она есть. Главой государства она неоднократно оглашалась на весь мир. Что же касается восстановления РУСАДА, то МПК знает, что у нас сейчас есть новый гендиректор РУСАДА, что предстоит аудит, что в ноябре будет ещё один, что есть учредители. Сегодняшнее частичное восстановление не мешает работать РУСАДА и позволяет проводить тестирование паралимпийцев. Я надеюсь, что в ноябре мы сможем получить полное восстановление", — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ???
Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко ВАДА Допинг Отстранение России Паралимпиада
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7 сентября 2017, четверг
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