Суд по делу экс-главы ЕОК Хикки начнётся 29 ноября

Суд Рио-де-Жанейро 29 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего президента Национального олимпийского комитета Ирландии и экс-главы Европейских олимпийских комитетов Патрика Хикки, который подозревается в финансовых махинациях, сообщает Inside the Games.

Хикки был арестован в августе 2016 года по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. До декабря 2016 года он находился в Бразилии под домашним арестом. Затем ему разрешили вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.

72-летний Хикки, находящийся в Дублине, надеется дать показания по видеосвязи. Вердикт по делу будет оглашён в январе или феврале 2018 года.

Ранее сообщалось, что расследование не обнаружило нарушений закона со стороны экс-главы ЕОК.