Лукин: паралимпийцы РФ сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сказал, что российские паралимпийцы сами примут решение об участии в отборочных соревнованиях к Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Накануне Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Диктовать спортсменам, участвовать под нейтральным флагом в соревнованиях или нет, мы не можем, но я думаю, что те спортсмены, которые решат участвовать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях, они могут это сделать. Такие прецеденты были у российских спортсменов. Разумеется, мы сейчас говорим только об участии в квалификационных стартах, по самой Паралимпиаде это требует решения.

Те виды, в которых разрешено участвовать в квалификации под нейтральным флагом, мы в них удачно выступали. По другим видам спорта вопрос не закрыт. Если Международный паралимпийский комитет в ноябре примет принципиальное решение по нашему участию в Паралимпиаде, к этому вопросу вернутся. В слэдж-хоккее пока не можем участвовать в квалификации, но надеюсь, что к этому вопросу можно ещё вернуться», — цитирует Лукина «Р-Спорт».