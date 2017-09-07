Крылова стала 28-й в кросс-кантри на юниорском ЧМ по маунтинбайку в Кэрнсе

В Кэрнсе (Австралия) продолжается чемпионат мира по маунтинбайку. В юниорских соревнованиях в кросс-кантри победили австралиец Кэмерон Райт и представительница Австрии Лаура Штиггер. Россиянка Олеся Крылова стала 28-й, Валерий Сухнев занял 47-е место.



Маунтинбайк. Чемпионат мира. Кэрнс

Кросс-кантри. Юниоры. 23,1 км

1. Кэмерон Райт (Австралия) – 1:07.56.

2. Джоэль Рот (Швейцария) – +0.35.

3. Холден Джонс (Канада) – +0.44…

47. Валерий Сухнев (Россия) – +9.03.

Юниорки. 18,8 км

1. Лаура Штиггер (Австрия) – 1:03.27.

2. Лоана Лекомт (Франция) – +0.15.

3. Надя Грот (Швейцария) – +1.41…

28. Олеся Крылова (Россия) – +9.26.