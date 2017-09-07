Суйков и Автанеев не прошли квалификацию на этапе КМ по хаф-пайпу в Кардроне

В Кардроне (Новая Зеландия) продолжается первый этап Кубка мира по сноуборду. Россияне Максим Суйков и Никита Автанеев не смогли преодолеть квалификацию в хаф-пайпе. Суйков продемонстрировал 18-й результат (56,33 балла), Автанеев стал последним, 42-м (12,33).

Лучшие результаты в отборочных соревнованиях продемонстрировали представитель Японии Раибу Катаяма (89,00) и американец Бен Фрегюсон (88,00).

Финал соревнований в хаф-пайпе в рамках стартового этапа Кубка мира в Кардроне состоится 8 сентября.