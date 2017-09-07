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Терентьев: Крэйвен лично продвигал решение о продлении отстранения ПКР

7 сентября 2017, четверг. 13:25 Другие

Член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев сказал, что решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России продвигал лично глава МПК Филип Крэйвен, который 8 сентября покинет свой пост. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Независимо от того, кто будет избран, главное, что это уже будет не Крэйвен. Вести диалог с новым главой организации будет гораздо лучше. Крэйвен является лидером, однако в отношении российского паралимпийского движения принял именно такое решение, которое сам и продвигал. Сейчас надо восстанавливать отношения с тем, кто будет избран», — цитирует Терентьева ТАСС.

Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ???
Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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