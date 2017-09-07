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Сорокина: неправильно, что в сборную привлекают засвеченных в допинг-историях

7 сентября 2017, четверг. 14:54 Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина оценила важность восстановления статуса Российского антидопингового агентства, но подчеркнула, что полностью решить проблему допинга всё равно не удастся.

«Считаю, что действия со стороны государства очень верные. Спорт высших достижений должен быть чистым – рада, что начали активно заниматься борьбой с допингом. Но вообще я не верю в то, что можно искоренить допинг: всегда найдутся «обманщики», кто пойдёт на всё ради результата и будет принимать запрещённые вещества. Это касается не только России, но и других стран. Я считаю, что о вреде допинга должен рассказывать врач с раннего детского возраста. К сожалению, не все города имеют возможность привлекать спортивных медиков в работе с командами. Тренеры, кстати, тоже должны вести пропаганду против допинга.

Не могу сказать ни хорошего, ни плохого о Королькевиче, потому что я с ним не работала. Но то, что в нынешнее время привлекают людей, которые были засвечены в допинговых историях, не правильно. Не стоит давать ещё больше зацепок для провокаторов, которые хотя навредить российскому спорту. Это будет отражаться на наших спортсменах в дальнейшем – их будут тщательно проверять, что создаст нервозную обстановку. Я не думаю, что в России нет хороших специалистов. Нам нужно воспитывать новое поколение тренеров, и тогда не будет никаких проблем", — цитирует Сорокину Woman’s Style.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Наталья Сорокина Допинг
Новости. Другие
7 сентября 2017, четверг
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