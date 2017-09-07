Березов: в почти половине дел РУСАДА даёт дисквалификации меньше 4 лет

Председатель Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА Виктор Березов прокомментировал работу этой структуры по рассмотрению дел российских спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил.



«Из 37 дел, открытых в 2016-2017 годах, в 16 делах мы дали дисквалификацию меньше четырёх лет. Обычно это год или два. Это, как видите, почти половина дел. При этом на рассмотрение каждого дела уходит не один час одного заседания, а то и нескольких заседаний. Это к вопросу о том, насколько мы учитываем или нет все обстоятельства дел российских спортсменов. У нас в составе дисциплинарного антидопингового комитета серьёзные эксперты в области юриспруденции и медицины, поэтому каждое наше решение — взвешенное, тщательно продуманное и мотивированное», — сказал Березов корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.



Ранее на «Чемпионате» вышел материал, в котором сообщается о случае дисквалификации на 4 года за употребление мельдония несовершеннолетнего легкоатлета.