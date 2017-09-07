Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Россиянин Владимир Крамник во второй партии второго круга Кубка мира по шахматам в Тбилиси сыграл вничью со своим соотечественником Антоном Демченко и прошёл в следующий этап соревнований. В первой партии 14-й чемпион мира одержал победу белыми фигурами.

Следующим соперником Крамника будет победитель противостояния Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Василий Иванчук (Украина).

Россияне Эрнесто Инаркиев, Владимир Федосеев, Алексей Дреев, Борис Грачёв, Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылёв, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Евгений Наер проведут партии позже.