Путин принял участие в награждении победителей турнира по дзюдо во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручили призы победителям международного юниорского турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано в весовой категории свыше 100 кг. Соревнования проходят во Владивостоке.

«Это соревнование невозможно было бы организовать на таком уровне без поддержки Международной федерации дзюдо. Поэтому огромная благодарность президенту Международной федерации дзюдо, который очень многое сделал для развития этого замечательного вида спорта — господину Визеру», — цитирует Путина «РИА Новости».