Паненкова лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Риге

В Риге (Латвия) стартовал третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует россиянка Дарья Паненкова. На второй позиции располагается её соотечественница Алиса Федичкина. Третий результат продемонстрировала американка Эмми Ма.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига

Юниорки. Короткая программа

1. Дарья Паненкова (Россия) – 66,65.

2. Алиса Федичкина (Россия) – 63,48.

3. Эмми Ма (США) – 59,92.

Соревнования в Риге завершатся 9 сентября.