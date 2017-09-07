Паненкова лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Риге

В Риге (Латвия) стартовал третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует россиянка Дарья Паненкова. На второй позиции располагается её соотечественница Алиса Федичкина. Третий результат продемонстрировала американка Эмми Ма.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига
Юниорки. Короткая программа
1. Дарья Паненкова (Россия) – 66,65.
2. Алиса Федичкина (Россия) – 63,48.
3. Эмми Ма (США) – 59,92.
Соревнования в Риге завершатся 9 сентября.