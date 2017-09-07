175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

С 8 по 10 сентября в Москве пройдёт международный турнир по вейкбордингу

7 сентября 2017, четверг. 18:47 Другие

В рамках празднования Дня города в Москве, с 8 по 10 сентября, пройдёт международный турнир по вейкбордингу. За чемпионский титул поборются более 140 участников из России, Беларуси, Австрии, Дании, Венгрии, Бельгии, Германии, Польши, Латвии и Нидерланды. 8 и 9 сентября во всепогодном парке водных видов спорта, установленном на пространстве между площадью Революции и Манежной площадью специально к городскому юбилею, пройдет основная часть турнира: состязания среди юниоров и взрослых спортсменов. А 10 сентября – соревнования на лучший трюк и показательные выступления. Вход свободный.

Участие в турнире подтвердили мировые звёзды вейкбординга — обладатель первого места в рейтинге лучших вейкбордистов мира Сэм де Хаан (Нидерланды), чемпион мира 2015 года Доминик Гюрс (Германия), Иан Карри Линдел (Бельгия), Робин Леонард Дженсен (Дания) и многие другие. Узнать подробности мероприятия можно на Wakebase.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
7 сентября 2017, четверг
19:35 РУСАДА приняло участие в международной конференции в сфере антидопинга
19:08 Арме выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 25-й
18:47 Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе юниорского ГП
18:47 С 8 по 10 сентября в Москве пройдёт международный турнир по вейкбордингу
18:16 Карякин проиграл Дубову и не смог защитить титул на Кубке мира по шахматам
17:38 Паненкова лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Риге
16:58 Путин принял участие в награждении победителей турнира по дзюдо во Владивостоке
16:44 Источник: МОК обладал информацией о подкупе на выборах столицы ОИ-2016
15:55 Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам в Тбилиси
15:21 Березов: в почти половине дел РУСАДА даёт дисквалификации меньше 4 лет
14:54 Сорокина: неправильно, что в сборную привлекают засвеченных в допинг-историях
13:40 Российские пловцы Вероника Попова и Вячеслав Андрусенко поженились
13:34 Трёхкратный чемпион Европы гимнаст А. Баландин завершил карьеру
13:25 Терентьев: Крэйвен лично продвигал решение о продлении отстранения ПКР
12:45 Суйков и Автанеев не прошли квалификацию на этапе КМ по хаф-пайпу в Кардроне
12:43 Крылова стала 28-й в кросс-кантри на юниорском ЧМ по маунтинбайку в Кэрнсе
12:42 Лукин: паралимпийцы РФ сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе
11:54 Суд по делу экс-главы ЕОК Хикки начнётся 29 ноября
11:42 Мутко: решение МПК — шаг вперёд в процессе восстановления членства ПКР
11:34 Стульнев: ожидания от Олимпиады максимальные, что уж тут скрывать
11:09 Касьянов: завоевать медали на ОИ-2018 реально. Осталось прийти и забрать
10:37 Глава ФТАР: какие ещё могут быть требования к нам? Перестаньте поднимать много?
10:05 Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина
09:51 Петров: официальной информации от IWF об отстранении сборной РФ мы не получали
09:48 Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018
09:38 Стали известны победители первенства России по парусному спорту
09:38 Бадретдинов: МФК «Спартак» — это новый вызов для меня
00:52 Подчуфарова рассказала о создании команды по лыжным марафонам
6 сентября 2017, среда
23:17 Источник: сборная России будет отстранена от участия в ЧМ по тяжёлой атлетике
22:40 Денифль: я выиграл этап «Вуэльты», это лучший день в карьере
22:27 Евлоев и Аллахьяров — призёры юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
22:17 «Чеховские медведи» сыграли вничью со «СКИФОМ» на старте мужского ЧР по гандболу
20:31 Крамник победил в первой партии 1/32 финала КМ, Карякин и Дубов сыграли вничью
20:01 В детском центре «Смена» проходит церемония открытия «Президентских состязаний»
19:46 Сёстры Аверины — лучшие спортсменки недели по версии слушателей «Спорт FM»
19:37 Фрум: не могу записать 17-й этап «Вуэльты» себе в актив, но чувствую себя хорошо
19:21 Закарин остался четвёртым в общем зачёте «Вуэльты» после 17-го этапа
19:05 Видеотрансляция матча чемпионата России по гандболу СКИФ — «Чеховские медведи»
18:07 Смолин: действия МПК — это беспрецедентное нарушение прав человека
18:04 Депутат Госдумы Крупенников: решение МПК — плевок в адрес России
17:47 ПКР: решение МПК — важный шаг на пути полномасштабного восстановления ПКР
17:23 Крэйвен: ПКР может выполнить пять из семи оставшихся критериев в ближайшее время
17:02 Лебедев: выступление паралимпийцев под нейтральным флагом – это унижение России
16:54 Аникина: со сменой руководства МПК у нас есть надежды на другое решение по ПКР
16:45 Терюшков: здравый смысл в очередной раз проиграл международным интригам
Все новости RSS
Партнерский контент