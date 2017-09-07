С 8 по 10 сентября в Москве пройдёт международный турнир по вейкбордингу

В рамках празднования Дня города в Москве, с 8 по 10 сентября, пройдёт международный турнир по вейкбордингу. За чемпионский титул поборются более 140 участников из России, Беларуси, Австрии, Дании, Венгрии, Бельгии, Германии, Польши, Латвии и Нидерланды. 8 и 9 сентября во всепогодном парке водных видов спорта, установленном на пространстве между площадью Революции и Манежной площадью специально к городскому юбилею, пройдет основная часть турнира: состязания среди юниоров и взрослых спортсменов. А 10 сентября – соревнования на лучший трюк и показательные выступления. Вход свободный.



Участие в турнире подтвердили мировые звёзды вейкбординга — обладатель первого места в рейтинге лучших вейкбордистов мира Сэм де Хаан (Нидерланды), чемпион мира 2015 года Доминик Гюрс (Германия), Иан Карри Линдел (Бельгия), Робин Леонард Дженсен (Дания) и многие другие. Узнать подробности мероприятия можно на Wakebase.