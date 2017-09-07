Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе юниорского ГП

В Риге (Латвия) продолжается третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. После короткой программ в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их соотечественники Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов занимают второе место. На третьей позиции располагаются представители Австралии Екатерина Александровская и Харли Виндзор.



Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 56,12.

2. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) – 55,99.

3. Екатерина Александровская / Харли Виндзор (Австралия) – 55,44…

6. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) – 46,26.