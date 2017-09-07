РУСАДА приняло участие в международной конференции в сфере антидопинга

Представители Российского антидопингового агентства приняли участие в Международной конференции по обмену опытом в области профилактической антидопинговой работы при поддержке Совета Европы и Минспорта РФ, которая проходила 6-7 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Темой обсуждения стали образовательные программы по антидопинговой тематике для высших учебных заведений, школьников и спортсменов разного уровня.



В мероприятии приняли участие генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, начальник отдела реализации образовательных программ Маргарита Пахноцкая и независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикунене.

Также представители РУСАДА посетили ФГБУ «Санкт- Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» и Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта и провели встречу с руководителем отдела профилактической антидопинговой работы Немецкого антидопингового агентства Домиником Музером.