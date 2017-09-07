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CAS: данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова

7 сентября 2017, четверг. 20:50 Другие

Данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена не могут служить достаточным доказательством вины российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Так Спортивный арбитражный суд в Лозанне мотивировал решение сохранить временную дисквалификацию российских спортсменов до 31 октября 2017 года и позволить им выступать, если их не признают виновными в нарушении антидопинговых правил в связи с появлением новых данных.

«Судейская коллегия, изучив данные, которые были представлены в докладе Макларена, и сопроводительные документы, которые были предметом оценки, пришла к выводу, что они не являются достаточными для доказательства вины конкретного спортсмена. Это означает, что спортсмены будут допущены к следующему сезону и выступят на Олимпийских играх, если только продолжающееся расследование не выявит новых фактов или доказательств их вины», — приводит текст решения CAS ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Евгений Белов Допинг Отстранение России
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7 сентября 2017, четверг
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