Крамник и Федосеев вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси

Россияне Владимир Крамник и Владимир Федосеев вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси, переиграв соответственно своих соотечественников Антона Демченко и Эрнесто Инаркиева со счётом 1,5:0,5.

Россиянин Алексей Дреев проиграл чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену — 0:2, Борис Грачёв уступил французу Максиму Вашье-Лаграву — 0,5:1,5, а Евгений Томашевский — испанцу Франсиско Вальехо Понсу — 0,5:1,5. Ранее действующий чемпион турнира Сергей Карякин проиграл ещё одному россиянину — Даниилу Дубову.

Россияне Александр Грищук, Пётр Свидлер, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Никита Витюгов и Евгений Наер поборются за место в 1/16 финала на тай-брейке.