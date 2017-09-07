Тюмерекова завоевала серебро ЧМ по женской борьбе среди девушек в Афинах

Россиянка Мария Тюмерекова завоевала серебро чемпионата мира по женской борьбе среди девушек в Афинах в весе до 49 кг, уступив в финал японке Сузуне Йосимуре. Лучана Бекбаулова стала бронзовым призёром в весе до 38 кг, а Алдынай Даржаа заработала бронзу в категории до 43 кг.

Женская борьба. Первенство мира среди девушек. Афины, Греция

Весовая категория до 38 кг

1. Шаяна Назарова (Азербайджан).

2. Мария Томыщ (Украина).

3. Джульета Мартинес Гонсалес (Мексика).

3. Лучана Бекбаулова (Россия).



Весовая категория до 43 кг

1. Юми Ито (Япония).

2. Эмили Шилсон (США).

3. Алдынай Даржаа (Россия).

3. Нилам Нилам (Индия).



Весовая категория до 49 кг

1. Сузуна Йосимура (Япония).

2. Мария Тюмерекова (Россия).

3. Зейнеп Етгил (Турция).

3. Татьяна Профатилова (Украина).



Весовая категория до 56 кг

1. Сонам Сонам (Индия).

2. Сена Нагамото (Япония).

3. Анна Шель (Венгрия).

3. Анастасия Блайвас (Германия)…

17. Александра Прокина (Россия).



Весовая категория до 65 кг

1. Хонока Накаи (Япония).

2. Алара Бойд (США).

3. Виктория Децяренко (Беларусь).

3. Оксана Чудик (Украина)…

17. Алена Петрова (Россия).