175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тюмерекова завоевала серебро ЧМ по женской борьбе среди девушек в Афинах

7 сентября 2017, четверг. 21:22 Другие

Россиянка Мария Тюмерекова завоевала серебро чемпионата мира по женской борьбе среди девушек в Афинах в весе до 49 кг, уступив в финал японке Сузуне Йосимуре. Лучана Бекбаулова стала бронзовым призёром в весе до 38 кг, а Алдынай Даржаа заработала бронзу в категории до 43 кг.

Женская борьба. Первенство мира среди девушек. Афины, Греция

Весовая категория до 38 кг
1. Шаяна Назарова (Азербайджан).
2. Мария Томыщ (Украина).
3. Джульета Мартинес Гонсалес (Мексика).
3. Лучана Бекбаулова (Россия).

Весовая категория до 43 кг
1. Юми Ито (Япония).
2. Эмили Шилсон (США).
3. Алдынай Даржаа (Россия).
3. Нилам Нилам (Индия).

Весовая категория до 49 кг
1. Сузуна Йосимура (Япония).
2. Мария Тюмерекова (Россия).
3. Зейнеп Етгил (Турция).
3. Татьяна Профатилова (Украина).

Весовая категория до 56 кг
1. Сонам Сонам (Индия).
2. Сена Нагамото (Япония).
3. Анна Шель (Венгрия).
3. Анастасия Блайвас (Германия)…
17. Александра Прокина (Россия).

Весовая категория до 65 кг
1. Хонока Накаи (Япония).
2. Алара Бойд (США).
3. Виктория Децяренко (Беларусь).
3. Оксана Чудик (Украина)…
17. Алена Петрова (Россия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
7 сентября 2017, четверг
21:59 Россиянки вышли в полуфинал ЧМ U20 по водному поло в Греции
21:22 Тюмерекова завоевала серебро ЧМ по женской борьбе среди девушек в Афинах
21:01 Крамник и Федосеев вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Тбилиси
20:50 CAS: данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова
20:12 В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей Nord Stream Race
19:35 РУСАДА приняло участие в международной конференции в сфере антидопинга
19:08 Арме выиграл 18-й этап «Вуэльты», Закарин — 25-й
18:47 Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе юниорского ГП
18:47 С 8 по 10 сентября в Москве пройдёт международный турнир по вейкбордингу
18:16 Карякин проиграл Дубову и не смог защитить титул на Кубке мира по шахматам
17:38 Паненкова лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Риге
16:58 Путин принял участие в награждении победителей турнира по дзюдо во Владивостоке
16:44 Источник: МОК обладал информацией о подкупе на выборах столицы ОИ-2016
15:55 Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам в Тбилиси
15:21 Березов: в почти половине дел РУСАДА даёт дисквалификации меньше 4 лет
14:54 Сорокина: неправильно, что в сборную привлекают засвеченных в допинг-историях
13:40 Российские пловцы Вероника Попова и Вячеслав Андрусенко поженились
13:34 Трёхкратный чемпион Европы гимнаст А. Баландин завершил карьеру
13:25 Терентьев: Крэйвен лично продвигал решение о продлении отстранения ПКР
12:45 Суйков и Автанеев не прошли квалификацию на этапе КМ по хаф-пайпу в Кардроне
12:43 Крылова стала 28-й в кросс-кантри на юниорском ЧМ по маунтинбайку в Кэрнсе
12:42 Лукин: паралимпийцы РФ сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе
11:54 Суд по делу экс-главы ЕОК Хикки начнётся 29 ноября
11:42 Мутко: решение МПК — шаг вперёд в процессе восстановления членства ПКР
11:34 Стульнев: ожидания от Олимпиады максимальные, что уж тут скрывать
11:09 Касьянов: завоевать медали на ОИ-2018 реально. Осталось прийти и забрать
10:37 Глава ФТАР: какие ещё могут быть требования к нам? Перестаньте поднимать много?
10:05 Абэ предложил организовать показательный поединок по дзюдо с участием Путина
09:51 Петров: официальной информации от IWF об отстранении сборной РФ мы не получали
09:48 Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018
09:38 Стали известны победители первенства России по парусному спорту
09:38 Бадретдинов: МФК «Спартак» — это новый вызов для меня
00:52 Подчуфарова рассказала о создании команды по лыжным марафонам
6 сентября 2017, среда
23:17 Источник: сборная России будет отстранена от участия в ЧМ по тяжёлой атлетике
22:40 Денифль: я выиграл этап «Вуэльты», это лучший день в карьере
22:27 Евлоев и Аллахьяров — призёры юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
22:17 «Чеховские медведи» сыграли вничью со «СКИФОМ» на старте мужского ЧР по гандболу
20:31 Крамник победил в первой партии 1/32 финала КМ, Карякин и Дубов сыграли вничью
20:01 В детском центре «Смена» проходит церемония открытия «Президентских состязаний»
19:46 Сёстры Аверины — лучшие спортсменки недели по версии слушателей «Спорт FM»
19:37 Фрум: не могу записать 17-й этап «Вуэльты» себе в актив, но чувствую себя хорошо
19:21 Закарин остался четвёртым в общем зачёте «Вуэльты» после 17-го этапа
19:05 Видеотрансляция матча чемпионата России по гандболу СКИФ — «Чеховские медведи»
18:07 Смолин: действия МПК — это беспрецедентное нарушение прав человека
18:04 Депутат Госдумы Крупенников: решение МПК — плевок в адрес России
Все новости RSS
Партнерский контент