Вылегжанин: если ничего не изменится, с 1 ноября вновь смогу выступать

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, временно отстранённый от участия в международных соревнованиях, сообщил, что получил от CAS мотивировочную часть, в которой сказано, что данные из отчёта независимой комиссии ВАДА не могут служить достаточным доказательством вины российских лыжников.



«Всей нашей шестёрке пришло письмо, в котором не сказано, что мы оправданы. Там отмечается, что у них нет прямых доказательств нашей вины. Это решение было вынесено весной. Обвинители должны предоставить доказательства до 31 октября, иначе отстранение автоматически аннулируется. Мне письмо от CAS пришло вечером 7 сентября, там много страниц, где всё по полочкам разложено. Если ничего не изменится, то с 1 ноября мы можем принимать участие во всех соревнованиях, в том числе Олимпийских играх» — сказал Вылегжанин в интервью RT.



Помимо Вылегжанина от соревнований также были отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

В CAS подтвердили, что Легков и Белов смогут выступать с 1 ноября