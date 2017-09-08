Женская сборная России по мини-футболу разгромила словачек в товарищеском матче

Женская сборная России по мини-футболу в товарищеском матче, который прошёл в Пьештяны (Словакия), разгромила команду Словакии со счётом 9:0. Дублями в составе российской команды отметились Варвара Бычкова и Мария Самойлова, по голу на свой счёт записали Ксения Олькова, Александра Самородова, Алёна Семёнова, Александра Чернова и Валерия Хлебосолова.

8 сентября женские сборные Словакии и России на «Дипломат Арене» в Пьештяны проведут ещё одну встречу. Противостояние начнётся в 18:00 по московскому времени.