Терентьев: Парсонс довольно позитивно относится к восстановлению членства ПКР

Член исполкома Паралимпийского комитета России и совета спортсменов Международного паралимпийского комитета Михаил Терентьев прокомментировал избрание бразильца Эндрю Парсонса на пост президента МПК. Парсонс сменил на этом посту британца Филипа Крэйвена. 6 сентября МПК продлил отстранение ПКР.

«Он несколько раз был в России, на мероприятиях, которые проводил ПКР. Сегодня тоже с ним общался, он довольно позитивно относится к восстановлению членства ПКР и поддерживал это решение на заседании правления МПК, которое было в преддверии выборов. Думаю, это положительно скажется на работе с ПКР и решению вопроса по участию нашей команды в Паралимпиаде-2018", — цитирует Терентьева «Р-Спорт».