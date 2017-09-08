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Лыжники Парфёнов и Ковалёва победили в спринте на всероссийском турнире в Тюмени

8 сентября 2017, пятница. 14:07 Другие

В Тюмени стартовали всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах. В спринте классическим стилем победы одержали Андрей Парфёнов и Полина Ковалёва.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования. Лыжероллеры. Тюмень
Мужчины. Спринт классическим стилем
1. Андрей Парфёнов (Тюменская область).
2. Юрий Гаврилов (Тюменская область).
3. Иван Гуляев (Сахалинская область).

Женщины. Спринт классическим стилем
1. Полина Ковалёва (Москва – Красноярский край).
2. Наталья Непряева (Московская область – Тверская область).
3. Юлия Белорукова (Коми).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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