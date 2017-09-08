Фигуристы Панфилова и Рылова победили на этапе юниорского Гран-при в Риге

В Риге (Латвия) продолжается третий этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар два первых места заняли россияне. Победу одержали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Тройку призёров замкнули канадцы Эвелин Уолш и Трент Мишо.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Третий этап. Рига
Спортивные пары. Итоговый результат
1. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия) – 157,51.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 153,93.
3. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) – 153,73…
6. Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия) – 129,53.