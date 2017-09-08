Ласицкене: не хочется, чтобы в ВФЛА нашими результатами как-то прикрывались

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене оценила ситуацию с допуском россиян на международные соревнования, а также призналась, что никаких диет не придерживается. 1 сентября 24-летняя спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, выиграла свой 18-й турнир подряд, победив в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.

«Вопрос по возвращению россиян на мировую арену лёгкой атлетики нужно задавать не мне. К сожалению, не видно пока решительных действий со стороны ВФЛА. Но я надеюсь, что скоро это произойдёт. Сложно что-то сказать, не хочется, чтобы нашими результатами как-то прикрывались. Мы делаем свою работу, а федерация должна делать свою работу. Надеюсь, она выполняется.



Я не соблюдаю диет. Ем что хочу и когда хочу. По физиологии я пошла в отца. Я просто знаю, что не надо есть на ночь булки и спагетти. Вес, конечно, очень важен, чтобы ничего не перегружать. Но я не плачу от того, что я голодаю. Я не супервысокая, в секторе я одна из самых низких девушек. Главное — найти баланс. Во всём нужна мера», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.