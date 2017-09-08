Стал известен новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета

8 сентября на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета был избран новый состав исполкома организации, сообщает официальный сайт МПК. Восемь человек представляют свои страны, а двое — независимые организации.
Членами исполкома стали Дебра Александер (Международный союз триатлонистов), Леонель да Роха Пинто (Африканский паралимпийский комитет), Мохаммед Альхемели (ОАЭ), Маффи Дэвис (США), Рита ван Дриель (Нидерланды), Сун Иль Ким (Южная Корея), Лука Панкалли (Италия), Тим Реддиш (Великобритания), Хуан Пабло Салазар (Колумбия), Ясуси Ямаваки (Япония).
Президентом МПК стал бразилец Эндрю Парсонс, вице-президентом — новозеландец Дуэйн Кейл.
Бразилец Парсонс стал новым президентом Международного паралимпийского комитета