Легкоатлетка Ласицкене ответила на смешные вопросы «Чемпионата»

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на смешные вопросы «Чемпионата». Из других прыгучих видов спорта Мария выбрала прыжки в воду, так как в воде приятнее. Кенгуру показалось спортсменке интереснее лягушки по причине того, что австралийское животное далеко прыгает, имеет сильный хвост и смешно дерётся.

Ласицкене не уверена, что хотела бы, чтобы про неё сняли кино – стесняется, да и не знает, кто бы мог её сыграть. Хотя в целом российское кино («Горько!» и фильмы с Константином Хабенским) спортсменке нравится в отличие от российского футбола. «Нашим футболистам есть, к чему стремиться», — считает Мария.

После успехов в спорте в президенты она баллотироваться не будет, а вот в космос слетала бы с удовольствием, если б там «было проще и не было столько мороки». При этом капитаном или майором Ласицкене бы стала с удовольсвием, но это не от неё зависит, она просто показывает результат.

После долгих размышлений спортсменка решила, что в запрете на российские браслеты на чемпионате мира ещё меньше смысла, чем в песнях Ольги Бузовой.

Ритуалов перед стартом Ласицкене как у Елены Исинбаевой не имеет. Разве что считает, что одеваться надо потеплее. При этом горячительных напитков Мария вообще не употребляет. Даже энергетиков. Только чай.

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