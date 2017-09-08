«Крылья Советов» стали соперниками «Кристалла» в финале Кубка России

Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России-2017 по пляжному футболу, переиграв на домашнем песке «Дельту» со счётом 2:1. Оба мяча хозяева забили ещё в первом периоде, отличились португальские легионеры Джордан и Бернардо Мартинс. За оставшееся время матча «Дельта» сумела отыграть только один мяч. Дальним ударом отметился Фелипе.

Финальный матч Кубка России «Крылья Советов» – «Кристалл» начнётся в субботу, 9 сентября, в 15:00 по московскому времени.

Пляжный футбол. Кубок России. Самара

Полуфинал

«Крылья Советов» (Самара) — «Дельта» (Саратов) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).