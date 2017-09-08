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Шакирова стала серебряным призёром чемпионата мира в ските

8 сентября 2017, пятница. 19:36 Другие

Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном стрелковом центре «Лисья нора». В финале Шакирова уступила Диана Джо Вицци из США, набрав 52 очка против 54 у соперницы. Бронзовым призёром стала Андри Элефтериу из Кипра (43).

Ранее женская сборная России в составе Шакировой, Надежды Коноваловой и Анастасии Крахмалёвой выиграла бронзовые медали чемпионата мира в командном турнире в ските.

Стрельба стендовая. Чемпионат мира. Московская область
Женщины. Скит. Личное первенство

1. Диана Джо Вицци (США) – 54.
2. Альбина Шакирова (Россия) – 52.
3. Андри Элефтериу (Кипр) – 43.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Альбина Шакирова Анастасия Крахмалёва Надежда Коновалова
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