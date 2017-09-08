Свидлер и Грищук вышли в 3-й круг Кубка мира по шахматам по итогам тай-брейка

8 сентября в Тбилиси состоялся тай-брейк второго круга Кубка мира по шахматам. По его итогам в 3-й круг вышли россияне Пётр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Максим Матлаков и Евгений Наер. Отметим, что Непомнящий, Грищук, Наер и Свидлер добились побед над соперниками уже в быстрых шахматах, а Артемьев и Матлаков — в блице.

Ранее, по итогам двух партий в классические шахматы, в следующий раунд пробились россияне Владимир Федосеев, Владимир Крамник и Даниил Дубов.

Отметим, что на тай-брейке произошло несколько сенсаций: Шахрияр Мамедьяров проиграл Юрию Кузубову, а Пенала Харикришна уступил Сетураману.

Третий круг турнира начнется 9 сентября. Победитель и финалист Кубка мира получат путёвки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.