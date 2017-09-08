«Дина» и «Тюмень» одержали победы во 2-м туре чемпионата России по мини-футболу

Состоялись два матча 2-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. «Тюмень» на своей площадке взяла верх над «Новой генерацией» со счётом 5:2. Дубль в составе хозяев оформил Андрей Батырев.

В другом матче «Дина» в столичном дерби обыграла «КПРФ» со счётом 4:2. Дубли в составе «Дины» оформили Артем Ниязов и Владимир Разуванов. Ещё один гол Разуванов забил в свои ворота.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 2-й тур. Первые матчи

«Тюмень» — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 5:2 (4:0).

Голы: Мишарин, 5, Батырев, 21, 25, Милованов, 23, Антошкин, 48 – Барсков, 45, Леготин, 50.

«КПРФ» (Москва) – «Дина» (Москва) – 2:4 (1:2).

Голы: Разуванов, 3 (а/г), Адри, 46 – Ниязов, 13, 31, Разуванов, 23, 35.