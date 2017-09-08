Сын экс-главы IAAF: обвинения в коррупции — самая большая ложь в истории спорта

Сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак назвал обвинения в том, что он был вовлечён в большую коррупционную схему, связанную с выборами хозяев Олимпийских игр, «самой большой ложью в истории мирового спорта».

О существовании подобной коррупционной схемы заявила на этой неделе финансовая прокуратура Франции, которая обнаружила признаки того, что финансовые средства были получены в обмен на голоса членов IAAF и МОК, участвовавших в выборах городов, которые примут Олимпийские игры и другие крупные соревнования.

«Эти обвинения — самая большая ложь в истории мирового спорта. Иногда я сопровождал отца и помогал ему в работе, но говорить о том, что я организовывал распределение голосов на выборах страны-хозяйки Игр… Моя работа заключалась в помощи IAAF находить страны, которые могли бы организовать соревнования», — приводит слова Диака Reuters.

Бразильские следователи заявили на этой неделе, что глава национального Олимпийского комитета дал взятку в размере $ 2 млн Ламину Диаку за то, чтобы он сам проголосовал за Рио-де-Жанейро и убедил других членов МОК от Африки провести Олимпиаду-2016 в Бразилии. Ламин Диак возглавлял IAAF c 1999 по 2015 год. Его сын был в то время консультантом IAAF по маркетингу.