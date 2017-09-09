Белорукова: от решения CAS по Легкову и Белову зависела судьба лыжного спорта РФ

Лидер женской сборной России Юлия Белорукова стала третьей в лыжероллерном спринте классическим стилем на Всероссийских соревнованиях в тюменской «Жемчужине Сибири». В борьбе за бронзу Белорукова на мгновенье обогнала Наталью Матвееву, вместе с которой выиграла в 2017 году серебро в командном спринте на чемпионате мира.

«Так выходит, что мы везде с Наташей вместе, даже на финишной прямой (смеётся). Вообще, с ней тягаться – одно удовольствие. Наташа – профессионал своего дела, и у неё можно многому научиться.

Хочу призвать, чтобы выводов никаких не делали по этим соревнованиям. Роллеры – это не лыжи, другой вид спорта. Мы, в первую очередь, хотели хорошо проработаться, продышаться. У нас это получилось. Я с уверенностью могу сказать, что сейчас нахожусь в неплохой форме.

CAS разрешил Александру Легкову и Евгению Белову соревноваться с 1 ноября, если не будут найдены доказательства? Я сама буквально перед четвертьфинальным забегом в спринте узнала об этом. Конечно, выдохнула. Не только я, но и все в сборной. Потому что от этого решения зависела не только судьба Саша и Жени, но и всего лыжного спорта в России. Рада за парней. Потому что мы видели, как тяжело это всё им даётся. Сейчас говорю – и у меня аж мурашки по коже», — приводит слова Белоруковой «Тюменская арена».