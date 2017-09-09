Кистанов идёт 26-м на чемпионате мира по парусному спорту в классе «Финн»

На озере Балатон проходит чемпионат мира по парусному спорту в классе «Финн». Участие в соревнованиях принимают 113 спортсменов из 31 страны. За три дня чемпионата из-за неблагоприятных погодных условий было проведено семь гонок.

Лидером соревнований является швед Макс Салминен. На второй позиции располагается британец Эд Райт, на третьей — француз Джонатан Лобер.

Россиянин Аркадий Кистанов — 26-й, Егор Терпигорев – 33-й, Евгений Деев – 40-й, Дмитрий Петров – 60-й, Александр Кулюкин – 68-й, Юрий Половинкин – 108-й.

Соревнования завершатся 10 сентября.