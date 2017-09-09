Ковтун, Леонова и пара Столбова/Климов пропустят контрольные прокаты в Сочи

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун пропустит контрольные прокаты сборной России, которые состоятся 9-10 сентября в Сочи. Ранее тренер спортсмена Инна Гончаренко рассказала, что у Максима обострились старые травмы. При этом Ковтун находится на сборах в Сочи.

Также в Сочи не выступит призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова, попавшая в больницу из-за проблем с почками, и олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова и Фёдор Климов, сообщает «Р-Спорт».