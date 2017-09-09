Три российские гандболистки сдали положительные допинг-тесты на ЧЕ U19

Европейская федерация гандбола объявила об обнаружении допинга в пробах трёх игроков сборной России U19, взятых на чемпионате Европы в августе 2017 года в Словении.

Положительными оказались допинг-пробы, проверенные аккредитованной лабораторией Всемирного антидопингового агентства. Одна гандболистка сборной России сдала положительный допинг-тест в основном раунде чемпионата Европы, две другие — в финальном раунде.

Более детальная информация будет представлена на следующей неделе.

В финале чемпионата Европы U19 российские гандболистки уступили француженкам со счётом 26:31.