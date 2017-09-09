«Москва ставит рекорды»: гостей Дня города ждёт более 60 спортивных активностей

На празднике в честь 870-летнего юбилея Москвы, 9 и 10 сентября, горожан и гостей столицы ждёт более 60 видов спортивных активностей. Эпицентром праздника станет Тверская улица, на которой откроется тематическая площадка, посвящённая спорту – “Москва ставит рекорды”. Площадка займёт более 19 000 квадратных метров! Здесь будут размещены бассейны для вейкбординга, скалодром в виде башен “Москва-Сити”, паркур-парк. 500 тренеров проведут мастер-классы по фехтованию, боксу, пляжному футболу и другим популярным видам спорта, а самые яркие звёзды спортивной сцены устроят зрелищные показательные выступления.

В вейк-парке (пространство от Манежной площади до площади Революции) 9 сентября пройдёт международный турнир по вейкбордингу, а 10 сентября в программе катание в свободном формате Jam Session и зрелищная шоу-программа в честь Дня города. Участником мероприятия будет лидер мирового рейтинга Сэм де Хаан (Нидерланды).

9 и 10 сентября на “Искуственной волне” пройдут мастер-классы и показательные выступления спортсменов в дисциплинах флоубординг и бодибординг.

Паркур-парк площадью 2000 квадратных метров — один из самых больших, когда-либо установленных в России. Он представляет собой единую полосу препятствий длиной 75 метров; на ней установят 11 разных снарядов, включая четыре высоких двухметровых модуля. Здесь спортсмены поборятся за звание “Лучшего паркур-атлета Дня города Москвы-870”, а гости праздника на Тверской смогут поучаствовать в мастер-классах.

В пространстве от Камергерского до Никитского переулка будет установлен скалодром в виде башен комплекса “Москва-Сити” высотой около 10 м с 15 трассами разной сложности: для взрослых и детей.

На втором отрезке площадки “Москва ставит рекорды” (пространство от Никитского переулка до пересечения Тверской и Моховой улиц) гостей ждёт уникальное Freestyleshow: велосипедное шоу с участием лучших спортсменов России в дисциплинах BMX и MTB.

Также на этом отрезке пройдут бои за пояс “Москва ставит рекорды” среди профессиональных спортсменов (бокс и смешанные боевые искусства MMA), состоится шоу на батутах — Wall Trampoline.

На третьем отрезке (пространство от пересечения Тверской и Моховой улиц до пересечения Театрального проезда с улицей Большая Дмитровка) состоятся акробатическое шоу на гироскутерах, показательные выступления профессиональных спортсменов с различными типами фехтовального оружия и соревнования по пляжным видам спорта.