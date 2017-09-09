Калентьева стала пятой на чемпионате мира по маунтинбайку в кросс-кантри

Олимпийский чемпион швейцарец Нино Шуртер победил на чемпионате мира по маунтинбайку в Кэрнсе (Австралия) в дисциплине кросс-кантри с результатом 1 час 27 минут 44 секунды. Второе место занял чех Ярослав Кулхави (+0.07), третье – швейцарец Томас Литшер (+0.15). Россиянин Антон Синцов не стартовал.

В женских соревнованиях первенствовала швейцарка Йоланда Нефф (1:27.17). Второй стала британка Энни Ласт (+2.23), третьей – француженка Полин Ферран Прево (+3.04). Россиянка Ирина Калентьева — пятая (+3.51), Екатерина Аношина – 31-я (+9.07).