МПК не будет оплачивать участие россиян в отборочных соревнованиях к Играм-2018

Международный параолимпийский комитет не будет оплачивать участие российских спортсменов в отборе к Играм-2018 в нейтральном статусе. 6 сентября МПК продлил отстранение параолимпийского комитета России и разрешил участвовать в отборе к Параолимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе российским спортсменам в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Все финансовые обязательства по участию российских спортсменов и персонала в нейтральном статусе в отборочных соревнованиях несёт ПКР или сам спортсмен/персонал. МПК и международные федерации не будут нести данные расходы», — сообщает официальный сайт МПК.