В Алексине прошёл международный молодёжный турнир по бочча

В Алексине (Тульская область) прошёл международный молодёжный турнир по бочча «Москва-2017». Участие в соревнованиях приняли спортсмены в возрасте от 12 до 23 лет из восьми регионов России, а также члены параолимпийских сборных по бочча России, Англии и Азербайджана. Спортсмены соревновались в индивидуальном зачёте, парах и командах («тройках») и в четырёх категориях, учитывающих степень поражения опорно-двигательного аппарата игрока.

Победителем в индивидуальном зачёте в классе BC-1 стала Наталья Кулагина (Татарстан), в классе BC-2 – Руслан Корытин (Москва), в классе BC-3 – Уильям Арнотт (Англия), BC-4 –Тимур Алиев (Москва). В командном зачёте победили: BC1/BC2 — Руслан Корытин, Егор Литвинский, Сергей Дятлов (Россия-1), BC3 — Мэтт Бэрри, Уильям Арнотт, Льюис Фишер (Англия).

«Бочча в нашей стране развивается с геометрической прогрессией. Одна из главных целей – хорошо подготовиться к запланированному на 2018 год чемпионату Европы по бочча, воспитать молодых игроков. В турнире в Алексине участвовало шесть спортсменов из сборной России по бочча. Максим Васильев – неоднократный победитель крупных международных турниров, хотя ему всего 19 лет. На турнире он показал не лучшую свою игру – стал пятым в своём классе в индивидуальном зачёте. Приезжали и совсем юные спортсмены из российских регионов. Для многих из них это вообще была первая поездка за пределы их города», — рассказала тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова.