ФГР: в допинг-пробах гандболисток на ЧЕ U19 был обнаружен мельдоний

Федерация гандбола России выступила с официальным заявлением по поводу информации об обнаружении допинга в пробах, взятых у трёх российских гандболисток на чемпионате Европы U19 в Словении, где сборная России завоевала серебро.

«Федерация гандбола России была уведомлена о данном инциденте 23 августа 2017 года, после чего находится в плотном контакте с ответственными представителями ЕГФ и действует в соответствии с регламентами ЕГФ и ВАДА. Запрещённой субстанцией является мельдоний.

Федерация гандбола России совместно с ЕГФ проводит тщательное расследование по данному факту, ситуация взята под личный контроль президентом ФГР Сергеем Шишкарёвым. Представителем ФГР в комиссии по борьбе с допингом под руководством Виталия Смирнова является первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Ход внутреннего расследования координируется и докладывается в Министерство спорта Российской Федерации и заместителю председателя Правительства Российской Федерации Виталию Мутко.

По данному инциденту в качестве одного из основных вариантов ФГР рассматривает спланированную акцию или провокацию и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, которыми начато углублённое и компетентное расследование.

Обращаем внимание, что в соответствии с 14-й статьей Всемирного антидопингового кодекса любое разглашение личности спортсменов, которые обвиняются Антидопинговой организацией в возможном нарушении антидопинговых правил, а также частные комментарии по этому делу строго запрещены до окончания официальных процедур", — говорится в сообщении.