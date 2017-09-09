Лыжники Большунов и Чекалёва победили на всероссийских соревнованиях в Тюмени

В Тюмени продолжаются всероссийские соревнования по гонках на лыжероллерах. В гонке свободным стилем победили Александр Большунов и Юлия Чекалёва.
Гонки на лыжероллерах. Всероссийские соревнования. Тюмень
Мужчины. 20 км свободными стилем
1. Александр Большунов (Тюменская область) – 37.24,0.
2. Андрей Ларьков (Татарстан) – +0,03.
3. Алексей Червоткин (Москва) – +33,4.
Женщины. 15 км свободным стилем
1. Юлия Чекалёва (Вологодская область) – 31.39,7.
2. Полина Ковалёва (Москва – Красноярский край) – +28,7.
3. Анна Нечаевская (Вологодская область – Татарстан) – + 29,1.