Летающая лыжница Аввакумова стала третьей на этапе Гран-при в Чайковском

В Чайковском проходит этап Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. В женских соревнованиях на трамплине К-95 россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место. Лучший результат продемонстрировала представительница Японии Сара Таканаси. Финская спортсменка Юлия Киккенен стала второй.

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Этап Гран-при. Чайковский. K-95

1. Сара Таканаси (Япония) — 246,3.

2. Юлия Киккенен (Финляндия) — 215,3.

3. Ирина Аввакумова (Россия) — 212,4.

Соревнования в Чайковском завершатся 10 сентября.