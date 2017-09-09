Кабмин поддержал законопроект об отстранении тренера за допинговые нарушения

Правительство РФ с оговорками поддержало законопроект, предусматривающий ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных нарушившими общероссийские и международные антидопинговые правила. Законопроект был внесён в Госдуму депутатами Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищёвым.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной сайте правительства.

Согласно тексту законопроекта, предусматриваются три случая, при которых тренер может быть отстранён от работы в связи с антидопинговыми нарушениям: если антидопинговая организация признает факт обладания тренером запрещённым препаратом, распространение запрещённого препарата или попытка фальсификации допинг-контроля, а также если будут установлены «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил».

В отзыве правительства однако указано, что в законопроекте не раскрывается содержание предлагаемых мер по борьбе с допингом в спорте, что требует проработки.