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СБР представил проект критериев отбора в сборную на этапы Кубка IBU и ЧЕ

9 сентября 2017, суббота. 14:01 Другие

Союз биатлонистов России представил проект критериев отбора в сборную России на этапы Кубка IBU и чемпионат Европы 2018 года в Риднауне (Италия). На первый, второй и третий этапы Кубка IBU состав будет сформирован из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе сборной России.

На чемпионат Европы в Риднауне, а также на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка IBU попадут три спортсмена, которые на первом, втором, третьем этапах Кубка IBU наберут наибольшее количество очков. Два биатлониста будут отобраны по результатам отборочных соревнований. Также в состав войдёт прошлогодний победитель турнира в индивидуальных видах программы. Ещё один биатлонист будет заявлен по усмотрению тренеров сборной.

На седьмом и восьмом этапах Кубка IBU выступят четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в общем зачёте. Ещё три участника будут определены решением тренерского штаба.

Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон
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