Четверо россиян преодолели квалификацию на этапе Кубка мира по борд-кроссу

В Серро-Катедраль (Аргентина) стартовал второй этап Кубка мира по сноуборду, в рамках которого были проведены первые старты в дисциплине борд-кросс. По итогам квалификации в основную часть соревнований пробились четыре представителя России.

В отборочном турнире Николай Олюнин продемонстрировал девятый результат, Мария Васильцова – 20-й, Юлия Лаптева – 21-й, Даниил Дильман – 43-й.

Не смог преодолеть квалификацию россиянин Андрей Анисимов, занявший 59-е место. Победителями отборочных соревнований стали Кристофер Робенске и чешка Ева Самкова.