Каспер: слышал о предложениях перенести ОИ в Сочи, но не считаю это правильным

Президент Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер заявил, что у Международного олимпийского комитета нет плана Б по проведению Олимпиады-2018 года в другом месте, кроме Пхёнчхана (Южная Корея). В августе Международный олимпийский комитет заявил, что внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове в связи с ростом напряжённости в отношениях между США и КНДР.

«Пока у МОК нет запасного плана. Но для членов организации это очень актуальная тема. Я слышал о предложениях перенести Игры в Сочи или Мюнхен, но не считаю это правильным. Я уверен, что в Пхёнчхане будет абсолютно безопасно. Однако я опасаюсь бойкота Олимпиады со стороны некоторых стран», — цитирует Каспера AFP.