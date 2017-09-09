«Политех» сыграл вничью с «Норильским никелем» во втором туре ЧР по мини-футболу

Санкт-петербургский «Политех» в первом матче второго тура российской мини-футбольной Суперлиги сыграл вничью с «Норильским никелем» со счётом 2:2. Вторая встреча команд состоится в Санкт-Петербурге 10 сентября.
Мини-футбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Второй тур. Первый матч
«Политех» (Санкт-Петербург) — «Норильский никель» (Норильск) — 2:2 (1:0).
Голы: Нишнианидзе, 21 (1:0); Гибадуллин, 31 (1:1); Мальцев, 36 (2:1); Канивец, 41 (2:2).
Обе команды набрали первое очко в нынешнем розыгрыше чемпионата России.