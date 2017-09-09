Россияне завоевали серебро в ските на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье

Россияне Александр Землин, Николай Тёплый и Антон Астахов завоевали серебро в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе в Подмосковье. Они продемонстрировали результат 363 балла. Золото выиграли итальянцы (364). Тройку призёров замкнули представители Чехии (361).

Тёплый и Землин вышли в финал индивидуальных соревнований в ските, который также состоятся 9 сентября. Астахов преодолеть квалификацию не сумел.

Чемпионат мира по стендовой стрельбе в Подмосковье завершится 10 сентября.