«Кристалл» во второй раз в истории завоевал Кубок России по пляжному футболу

Победой санкт-петербургского «Кристалла» завершился в Самаре Кубок России — 2017 по пляжному футболу. В финальном матче питерские футболисты обыграл хозяев песка из «Крыльев Советов» со счётом 3:0. Голы у «Кристалла» в этом матче забили Датинья, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Санкт-петербургский клуб завоевал трофей во второй раз в истории. Для самарского коллектива серебряные медали стали первыми.

Ранее бронзовым призёром турнира стал московский «Локомотив».

Пляжный футбол. Кубок России. Самара

Финал

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Матч за третье место

«Локомотив» (Москва) — «Дельта» (Саратов) — 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)